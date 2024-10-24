Стилист Сафарова рассказала, как выбрать трендовые сапоги-казаки

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При выборе сапог-казаков важно обратить внимание на фурнитуру, цвет, высоту и ширину голенища. Об этом Москве 24 рассказала стилист Селена Сафарова.

По ее словам, ковбойские сапоги снова на пике моды и активно завоевывают популярность среди женщин. Их привлекает устойчивый каблук, острый мысок, разнообразие фактур и высоты голенища, отметила эксперт.





Селена Сафарова стилист Если хочется базовые казаки, которые легко впишутся в любой образ, нужно брать нейтральную модель без заклепок и пряжек. Либо подбирать вариант с фурнитурой того же цвета, что и детали на большинстве вещей в гардеробе.

"А еще стоит взять модель с крупными отверстиями, в которые можно при желании продевать цепь, чтобы сделать обувь более интересной", – посоветовала Сафарова.

При выборе цвета надо учитывать, что с черными сапогами значительно сложнее создавать стильные аутфиты. Более универсальны в этом смысле коричневые казаки, которые особенно хорошо сочетаются с вещами бежево-коричневых оттенков, отметила стилист.

Также при выборе важно помнить, что чем шире модель, тем стройнее будут выглядеть ноги.

"С высокими сапогами надо быть осторожнее, так как они могут визуально "отрезать" ноги. К тому же они ограничивают возможность стилизации с другими вещами", – предупредила специалист.





Селена Сафарова стилист Идеальный вариант – короткие казаки с широким голенищем. Их удобно носить и с легинсами, и с джинсами, которые можно заправить в сапоги. А еще советую выбирать модели с V-образным вырезом на голенище – они визуально удлиняют ноги.

Стилист отметила, что казаки легко комбинируются с джинсами, юбками средней длины, асимметричными платьями и многослойными образами.

"Интересно смотрится, когда в казаки заправляют прямые брюки со стрелками. А чтобы смягчить силуэт, можно надеть кашемировый свитер и взять объемную сумку", – обратила внимание Сафарова.

Самым смелым стилист рекомендовала дополнить образ шляпой, например "федорой". Также она посоветовала не забывать о ремне, который обязательно должен присутствовать в образах с казаками, заключила эксперт.

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