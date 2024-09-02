Стилист Туркенич дала советы, как выбрать идеальное осеннее пальто

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пальто "мидакси" из шерсти с синтетической добавкой – идеальный вариант на осень. Об этом Москве 24 рассказала стилист-имиджмейкер Наталия Туркенич.

"В первую очередь я бы обратила внимание на длину: самая актуальная сейчас – мидакси. Это почти в пол, но не макси, а лишь чуть длиннее середины икры. В тренде такая длина будет еще долго", – отметила она.

Также стоит посмотреть на длину рукава. Модный силуэт предполагает, что он должен закрывать середину ладони. Однако такой удлиненный вариант рушит пропорции фигуры и визуально делает рост ниже, чем есть на самом деле, предупредила Туркенич.



Наталия Туркенич стилист-имиджмейкер Лучше всего классическая длина, когда рукав упирается в место начала роста большого пальца. То есть это примерно плюс полсантиметра выше запястья.

Еще один важный параметр – состав. Идеальный вариант, когда пальто на 90% состоит из любого вида шерсти и содержит 10% синтетической добавки (акрил, полиамид или полиэстер): она делает изделие более износостойким и помогает ему меньше деформироваться во время носки.

"Однако вещь с таким составом бывает довольно сложно найти. Намного чаще встречаются модели с 70% шерсти и 30% синтетики. И это тоже неплохой вариант", – отметила стилист.

Необходимо обратить внимание и на наличие подкладки.

"Сейчас часто шьют пальто без нее, однако подкладка позволяет носить пальто дольше – не дает ему деформироваться. Плюс тепловые качества у такого изделия лучше", – добавила эксперт.

Самый удачный вариант – это подкладка из 100% вискозы, искусственного волокна, произведенного из натурального сырья. В отличие от синтетики, оно меньше электризуется, плюс дает телу дышать, пояснила Туркенич.



Наталия Туркенич стилист-имиджмейкер Что касается цвета, то в топе сейчас темный винный – красивый, глубокий, выразительный. Плюс этой осенью стоит обратить внимание на модели цвета горького шоколада, а также серого, а-ля мокрый асфальт. Популярны сейчас и светлые цвета, например молочно-белый, несмотря на его непрактичность. А еще в тренде уже лет пять карамельный.

Ранее стилист Селена Сафарова посоветовала не спешить убирать ранней осенью летние сарафаны или платья в цветочек. По ее мнению, они прекрасно будут сочетаться и с грубыми осенними сапогами, и с верхними кожаными изделиями. Кроме этого, хорошо будут смотреться вместе вязаные и шелковые вещи.