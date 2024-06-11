Стилист Червова дала советы женщинам по выбору брючного костюма

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Модные тенденции и особенности фигуры важно учитывать женщинам при выборе брючного костюма. Об этом Москве 24 рассказала стилист Лена Червова.

По ее словам, узкие и укороченные брюки уже не так актуальны, вместо них стоит отдать предпочтение моделям палаццо. Посадку лучше выбрать среднюю или высокую, а вот длину – непременно в пол.

"При этом передвигаться должно быть комфортно. Так что длину брюк лучше подкорректировать в зависимости от того, собираемся ли мы носить костюм с обувью на плоском ходу или с каблуками", – отметила эксперт.





Лена Червова стилист Жакет может быть как прямым, так и приталенным, но прямой крой все же более универсален. Его можно просто застегнуть или носить расстегнутым, но приталить сверху ремнем либо поясом-шнурком.

Также надо помнить, что при помощи костюма можно скорректировать некоторые нюансы фигуры.

"Например, модели, выполненные из ткани одного цвета и одной фактуры, здорово вытягивают силуэт. И эффект особенно сильный, если брюки палаццо, а обувь на каблуке и с острым мысом. А чтобы образ оставался хрупким, можно дополнительно расставить акценты: скажем, открыть запястья или декольте либо приталить жакет", – отметила Лена Червова.

Но независимо от фигуры лучше выбирать костюм, который будет комфортно застегиваться. Даже если предполагается носить его постоянно распахнутым, посоветовала специалист.

"Важно оставлять воздух между тканью и телом, чтобы было комфортно дышать. А под жакет можно было легко надеть плотный топ", – заключила она.

Ранее звездный стилист и имиджмейкер, наставник стилистов Эльвира Янковская поделилась советами, какие джинсы подойдут почти всем. По ее словам, идеальной базовой вещью станет модель прямого кроя цвета индиго и средней посадки. А пояс джинсов обязан быть на талии и не занижен.

