Стилист Смирнова-Ковалевская назвала лучшие способы носить сумку-таксу

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Модная сумка такса позволяет экспериментировать с любыми образами, а носить ее можно и вертикально, и как клатч, и вместо браслета на запястье. Об этом Москве 24 рассказала стилист Мария Смирнова-Ковалевская.

По ее словам, "такса" стала одной из самых популярных моделей сумок в 2024 году. И все благодаря нетипичной, но удобной форме, которая объясняет ее название – вытянутая, узкая и с длинными ручками.

"Модель вместительная и при этом довольно компактная. Ее можно носить в руках или просто зажать под мышкой как клатч. Либо воспользоваться длинными ручками и повесить аксессуар на плечо. А еще можно подтянуть ручки вперед, чтобы сумка разместилась на спине вертикально, или намотать их на запястье как браслет", – отметила эксперт.

Особая прелесть сумки-таксы в том, что она легко вписывается в любой гардероб и гармонично смотрится с совершенно разными образами, будь то спортивный костюм или же офисный лук, подчеркнула стилист.



Мария Смирнова-Ковалевская стилист Сумка-такса прекрасно сочетается с джинсами и кроссовками, поэтому подойдет для комфортного повседневного образа. А на торжественном мероприятии можно выгулять ее с атласным платьем-комбинацией или с эффектным костюмом в пижамном стиле.

Благодаря своей вместительности сумка-такса подойдет для деловых образов и станет дополнением к офисному костюму.

"В этом сезоне особенно рекомендую обратить внимание на сумки-таксы насыщенных и глубоких цветов. В тренде бордо, винные оттенки, изумрудный, чернильно-синий и коричневый", – отметила Смирнова-Ковалевская.

Если же хочется приобрести сумку базовых цветов – черную, белую или серую – то можно поиграть с фактурой и выбрать не привычную гладкую кожу, а с выделкой под рептилию.

"Также хорошим выбором станет сумка из замши: она отлично впишется в находящийся сейчас на пике стиль бохо. С такой моделью можно надеть казаки, джинсы, блузу с воланами и получить трендовый осенний образ", – посоветовала эксперт.

Кроме того, можно добавить пару деталей на ручку сумки. Сейчас в самом разгаре тенденция на брелоки, платки и разнообразные обвесы, заключила специалист.

Ранее стилист-имиджмейкер Наталия Туркенич посоветовала при выборе осеннего пальто отдать предпочтение актуальной сейчас длине мидакси. Это почти в пол, но не макси, а лишь чуть длиннее середины икры. Плюс обратить внимание на длину рукава. По ее мнению, лучше всего смотрится классический вариант, когда рукав упирается в место начала роста большого пальца.