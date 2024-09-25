Стилист Сафарова дала советы, с чем носить трендовые джинсы бэгги

25 сентября, 08:30Общество
Фото: 123RF/neovidio
Лонгсливы, укороченные куртки и худи отлично смотрятся в тандеме с модными широкими джинсами бэгги. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась стилист Селена Сафарова.
По ее словам, джинсы бэгги, известные с 1990-х и 2000-х, сейчас снова в тренде.
"В приблизительном переводе с английского baggy означает "мешковатый". Но если правильно носить такую модель, силуэт не превратится в "мешок", а образ будет стильным", – отметила эксперт.
Чаще всего такие достаточно широкие джинсы носят на бедрах. Однако нужно помнить, что низкая посадка коварна и может укорачивать ноги. Чтобы скорректировать такой эффект, бэгги стоит носить с остромысой обувью.
"Любителям более высокой посадки советую покупать модель на два-три размера больше и закреплять ее на талии кожаным шнурком или специальными крючками: чем больше и шире джинсы, тем более миниатюрной в них кажется женщина", – отметила Сафарова.
Важно также понимать, что бэгги очень длинные, а значит, ими придется "подметать полы".
В свою очередь, в качестве верха лучше подбирать что-то минималистичное и прилегающее. Например, лонгслив.
"Самые стильные могут поэкспериментировать сразу с двумя контрастными лонгами и, скажем, надеть модель белого цвета в меньшем размере, а поверх нее черную в более просторном варианте. Получится многослойно, но при этом не объемно", – пояснила стилист.
Укороченные куртки также подойдут, но лучше, чтобы они имели сужающийся к талии силуэт.
"Любителям худи рекомендую выбирать укороченные варианты и надевать их поверх контрастной облегающей майки", – отметила Сафарова.
Плюс бэгги отлично смотрятся с ремнями в заклепках, стразах, с большими или декоративными бляшками и дополнительными цепями и обвесами. В этом сезоне не стоит бояться перебарщивать с аксессуарами – сейчас это в тренде, отметила стилист.
Ранее звездный стилист и имиджмейкер Эльвира Янковская рассказала, что базовые джинсы, с которыми можно сочетать все что угодно, не должны иметь никаких потертостей, дыр, вышивок и страз. Стоит выбирать модели монохромного цвета, без каких-либо разводов. Крой должен быть прямой, без сужения книзу, а длина полная. Укороченные модели в качестве базы не подойдут.