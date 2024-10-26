Стилист Бруданина назвала самые трендовые модели шарфов на осень-зиму 2024 года

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Широкие, объемные и длинные шарфы с бахромой, а также модели из меха будут актуальны в этом сезоне, рассказала Москве 24 стилист Галина Бруданина.

По ее словам, трендовые модели шарфов – достаточно широкие и объемные.

"Их можно не оборачивать вокруг шеи – достаточно лишь накинуть один конец шарфа на плечо – смотреться будет прекрасно", – отметила она.

Такие шарфы удобно повязывать на голову и использовать вместо шапки, отметила стилист.





Галина Бруданина стилист Длинный и контрастного цвета по отношению к верхней одежде шарф можно и просто накинуть, никак не завязывая, – тогда он визуально сделает нас выше.

Кроме того, в тренде шарфы именно с бахромой, причем она тоже должна быть достаточно длинной. Плюс актуальны модели, созданные с помощью фактурной вязки.

"Особенно гармонично такие варианты будут сочетаться с внешностью обладательниц кудрявых или волнистых волос", – отметила Бруданина.

Также в этом сезоне появился довольно интересный тренд – меховые шарфы. Узкие и длинные модели завязываются спереди один раз, а более широкие могут выступать в роли акцентного воротника.

"Хорошо такие шарфы сочетаются как с пальто, так и с кожаными куртками", – подчеркнула стилист.

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