Стилист Юрина назвала четыре самых ярких тренда осени 2024 года

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Монохромная роскошь, спорт-шик, экстравагантный гламур и эстетика 1970-х будут на пике популярности осенью 2024 года. Об этом Москве 24 рассказала имидж-дизайнер, топ-стилист Елена Юрина.

По ее словам, несомненным трендом сезона станут образы в стиле богемного шика, вдохновленные эстетикой 1970-х. Они отличаются мягкими, обволакивающими силуэтами, обилием воздушных тканей и изысканных принтов, отметила Юрина.





Елена Юрина имидж-дизайнер, топ-стилист В создании такого образа помогут широкие клешеные брюки, платья-макси с цветочными или геометрическими принтами, жакеты с объемными плечами, длинные юбки с высокой талией. Плюс ко всему понадобятся аксессуары в этническом стиле – шелковые платки, массивные украшения, крупные очки.

Сочетая эти узнаваемые детали ретро-стиля, можно создавать женственные и элегантные образы. А чтобы они получались гармоничными и завершенными, стоит сделать прическу в стиле 1970-х (например волнистый каскад) и макияж с акцентом на глаза, посоветовала стилист.

Еще один тренд – монохромная роскошь: на первый план выходит элегантность ансамблей в черно-белой, серой, бежевой и других спокойных однотонных палитрах.

"Актуальными будут плотные ткани – кожа, замша, плотный трикотаж. Хорошо создавать контрастные сочетания гладких и рельефных текстур, а модели выбирать объемные, с драпировкой. Это могут быть оверсайз-пальто, платья-рубашки", – рассказала Юрина.

Дополнят образ такие элегантные акценты, как переливающиеся металлические детали и блестящая фурнитура. Плюс лаконичные аксессуары – сдержанные украшения и сумки строгих силуэтов, добавила стилист.

По ее словам, этой осенью также в моде спорт-шик – сочетание элементов повседневного кежуал-стиля с более формальными и изысканными деталями.





Елена Юрина имидж-дизайнер, топ-стилист Ключевыми акцентами здесь будут базовые вещи в стиле sportswear – худи, свитшоты, толстовки. Брюки и юбки должны быть строгого кроя, но из мягких, практичных материалов. А кроссовки, ботинки или туфли – с элегантными элементами.

В спорт-шике хорошо будут смотреться контрастные сочетания фактур: например, плотный трикотаж плюс шелк или деним, а также бархат. Дополнить образ специалист посоветовала стильными аксессуарами, такими как массивные украшения, кепки и поясные сумки, порекомендовала стилист.

Четвертое же модное направление сезона – воплощение роскошного, экстравагантного гламура, отметила Юрина.

"Образы этого стиля отличаются обилием блеска, глянца и металлических акцентов, ярких, кричащих принтов и элементов декора. А также экстравагантными силуэтами – объемные плечи, асимметричные линии – и открытыми провокационными деталями (глубокие вырезы, высокие разрезы)", – рассказала Юрина.

Дополнить его можно яркими аксессуарами: массивными украшениями, элегантными сумками-клатчами, высокими каблуками, заключила стилист.

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