Стилист Носкова перечислила самые трендовые головные уборы осени 2024 года

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Береты, кепи, капоры, панамы и некоторые другие модели головных уборов будут в моде этой осенью, рассказала Москве 24 звездный стилист, модный эксперт Алена Носкова.

"Головной убор может стать изюминкой любого образа, а осенью 2024 года есть из чего выбрать – в тренде множество интересных моделей", – отметила эксперт.

Актуальными в этом сезоне остаются береты – этот головной убор не только подчеркивает индивидуальность, но и предоставляет широкие возможности для сочетания с различными стилями.



Алена Носкова звездный стилист, модный эксперт Берет можно носить с классическими комплектами, например юбкой-карандашом и жакетом. А можно использовать в более расслабленных образах и надеть его, скажем, с оверсайз-свитером и джинсами.

Цветовая палитра модных беретов варьируется от нежных пастельных оттенков до насыщенных глубоких тонов. И материалы в трендовых моделях используются самые разнообразные: пайетки, гладкая кожа, твид и бархат, добавила стилист.

По мнению эксперта, в моде будут и стильные кепки из экокожи, вельвета или принтованные. Их можно носить как с пальто, так и с более спортивными комплектами, например с бомбером.

"А еще в этом сезоне на подиумах и в магазинах появилось много кепи: трех-, пяти-, восьмиклинки, "парижанки", "колокола". Актуальные варианты – бархатные, шерстяные, твидовые и меховые", – подчеркнула эксперт.

В моде по-прежнему широкополые шляпы, которые всегда придают образу изысканности. В этом сезоне актуальны модели, выполненные из фетра, шерсти или других плотных тканей. Они будут идеально сочетаться с пальто и тренчами, отметила стилист.

А для активных осенних прогулок прекрасно подойдут капоры. Они придают образу спортивный и необычный вид. Носить их лучше с объемными куртками или накидками, посоветовала Носкова.



Алена Носкова звездный стилист, модный эксперт Также стоит обратить внимание на панамы, которые давно уже перекочевали из летнего гардероба в осенне-зимний. Панамы отлично сочетаются со спортивными вещами, а также с супермодными кожаными плащами. В этом сезоне рекомендую выбирать не только тканевые модели, но и кожаные, и даже дутые и стеганые.

Кроме того, популярны сейчас косынки и платки. Для осени больше подойдут варианты из плотных тканей, таких как шерсть или кашемир.

"Если больше нравятся платки из шелка, стоит выбирать объемные модели размером от 90х90, чтобы можно было максимально укутаться и всегда иметь возможность спустить платок на плечи как капюшон", – посоветовала эксперт.

Еще один тренд – шапки "барашки". Они идеально подходят для осенних прогулок и прекрасно сочетаются с пуховиками или пальто из овечьей шерсти. Лучше всего такие шапки смотрятся в нейтральных или натуральных оттенках – бежевом, коричневом, сером, добавила стилист.

При выборе любого головного убора эксперт посоветовала помнить, что модель должна быть не только модной, но и удобной.

"Важно убедиться, что она хорошо сидит, приятна к коже и не сдавливает голову. Комфорт – это ключ к стилю", – отметила Носкова.



Алена Носкова звездный стилист, модный эксперт Также очень важно обращать внимание на пропорции в образе. Например, широкополые шляпы хорошо смотрятся с узкими брюками, а береты гармонируют с объемными верхами.

Ранее стилист-имиджмейкер Юлия Тюрева назвала клетку, гусиную лапку, полоску и горох самыми модными принтами осени 2024 года. При этом она посоветовала обратить внимание на модели, в которых перечисленные принты выполнены в осенних цветах: хаки, вишневом, красновато-коричневом, горчичном.