Стилист Тюрева перечислила самые трендовые принты осени 2024 года

11 сентября, 08:00Общество
Фото: 123RF/ahnaeem
Клетка, гусиная лапка, полоска и горох будут самыми трендовыми принтами этой осени, рассказала Москве 24 стилист-имиджмейкер Юлия Тюрева.
По ее словам, осенние принты на этот раз представлены фаворитами уже устоявшейся классики. Прежде всего это клетка, полоска и горох.
"При выборе одежды с этими принтами главное помнить, что они способны корректировать особенности фигуры, но могут и подчеркивать недостатки. Мелкие, тонкие – уменьшают и сужают силуэт, широкие и большие – увеличивают", – пояснила стилист.
В тренде будет и принт гусиная лапка, которая отсылает к королевской эстетике. Лучше всего такой рисунок смотрится на элегантных классических жакетах, отметила Тюрева.
Также осенью отличным выбором станут модели с анималистичными принтами. Можно выбирать графичные или более натуральные рисунки, повторяющие окрас животных.
"Такие принты хорошо сочетаются с элементами гардероба из однотонной кожи", – подчеркнула стилист.
"Однако надо помнить, что крупные принты почти всегда увеличивают и расширяют силуэт", – отметила Тюрева.
Стилист посоветовала обратить внимание на модели, в которых перечисленные принты выполнены в осенних цветах: хаки, вишневом, красновато-коричневом, горчичном.
"Клетчатый кейп цвета хаки или вишневое платье в черный горох будут как нельзя кстати", – подчеркнула эксперт.
При этом эксперт призвала помнить, что принт всегда привлекает внимание и усиливает "громкость" образа. Поэтому важно не перегибать палку: лучше пусть это будет одна принтованная вещь в сочетании с однотонными.
"А еще, чтобы "приглушить" принт, можно использовать его подальше от лица: в обуви, сумке, брюках, юбке. Если же, наоборот, хочется заявить о себе громко, стоит выбирать принтованную верхнюю одежду или платье", – посоветовала специалист.
Ранее стилист Селена Сафарова рассказала, что осень – прекрасное время, чтобы создавать многослойные образы. Например, можно надеть кроп-топ, зип-худи и косуху, джинсы, на бедра повязать объемную клетчатую рубашку и дополнить образ казаками.