Стилист Тюрева перечислила самые трендовые принты осени 2024 года

Фото: 123RF/ahnaeem

Клетка, гусиная лапка, полоска и горох будут самыми трендовыми принтами этой осени, рассказала Москве 24 стилист-имиджмейкер Юлия Тюрева.

По ее словам, осенние принты на этот раз представлены фаворитами уже устоявшейся классики. Прежде всего это клетка, полоска и горох.

"При выборе одежды с этими принтами главное помнить, что они способны корректировать особенности фигуры, но могут и подчеркивать недостатки. Мелкие, тонкие – уменьшают и сужают силуэт, широкие и большие – увеличивают", – пояснила стилист.



Юлия Тюрева стилист-имиджмейкер А еще одежда в мелкий горошек помогает добавить образу романтичности. Клетка же делает его более структурным и создает ощущение уюта, вызывая ассоциации с теплым пледом.

В тренде будет и принт гусиная лапка, которая отсылает к королевской эстетике. Лучше всего такой рисунок смотрится на элегантных классических жакетах, отметила Тюрева.

Также осенью отличным выбором станут модели с анималистичными принтами. Можно выбирать графичные или более натуральные рисунки, повторяющие окрас животных.

"Такие принты хорошо сочетаются с элементами гардероба из однотонной кожи", – подчеркнула стилист.







Юлия Тюрева стилист-имиджмейкер Очень актуальными будут и модели с флористическими принтами. Надо отметить, что в этом сезоне в моде более крупные, заметные цветы.

"Однако надо помнить, что крупные принты почти всегда увеличивают и расширяют силуэт", – отметила Тюрева.

Стилист посоветовала обратить внимание на модели, в которых перечисленные принты выполнены в осенних цветах: хаки, вишневом, красновато-коричневом, горчичном.

"Клетчатый кейп цвета хаки или вишневое платье в черный горох будут как нельзя кстати", – подчеркнула эксперт.

При этом эксперт призвала помнить, что принт всегда привлекает внимание и усиливает "громкость" образа. Поэтому важно не перегибать палку: лучше пусть это будет одна принтованная вещь в сочетании с однотонными.

"А еще, чтобы "приглушить" принт, можно использовать его подальше от лица: в обуви, сумке, брюках, юбке. Если же, наоборот, хочется заявить о себе громко, стоит выбирать принтованную верхнюю одежду или платье", – посоветовала специалист.

Ранее стилист Селена Сафарова рассказала, что осень – прекрасное время, чтобы создавать многослойные образы. Например, можно надеть кроп-топ, зип-худи и косуху, джинсы, на бедра повязать объемную клетчатую рубашку и дополнить образ казаками.