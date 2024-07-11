Стилист Шеди назвала главные правила сочетания золота и серебра в одном образе

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Золото и серебро можно сочетать в одном образе, но главное – придерживаться при этом нескольких правил, рассказала Москве 24 стилист Мария Шеди.

Вполне реально добиться того, чтобы это смотрелось органично, используя негромоздкие украшения, – чтобы металла было не так много по объему.

"Если у нас огромная золотая цепь, а рядом такая же серебряная – это перебор. А вот тоненькие цепочки будут смотреться вместе интересно и свежо", – отметила стилист.



Мария Шеди модный стилист, блогер Также золото и серебро будут хорошо смотреться рядом, если украшения из них едины по стилю. Можно просто купить одно и то же, выполненное из разных металлов, либо приобрести разные украшения (кольца, серьги, колье) из одной коллекции какого-то бренда – они, как правило, идентичны по стилистике.

Еще один вариант – развести разные цвета по зонам.

"Например, надеть серебряные сережки, сумку выбрать с золотой фурнитурой, а объединить это все с помощью колье из биметалла", – пояснила Шеди.

Также можно весь образ сделать разноплановым – носить и сережки сразу в золоте и серебре, и кольца, и браслеты. Тогда не будет перекоса в сторону какого-то одного металла, и выглядеть это будет стильно, заключила эксперт.

Ранее стилист-имиджмейкер Екатерина Краснова рассказала, какие украшения помогут создать яркий образ летом 2024 года. Она отметила, что сейчас в тренде наивный стиль – как будто аксессуары сделаны для детей или даже их руками. Если использовать их в строгом образе, можно добиться интересного контраста.