Стилист Шеди назвала главные правила сочетания золота и серебра в одном образе

11 июля, 08:00Общество
Фото: 123RF/shinobi34
Золото и серебро можно сочетать в одном образе, но главное – придерживаться при этом нескольких правил, рассказала Москве 24 стилист Мария Шеди.
Вполне реально добиться того, чтобы это смотрелось органично, используя негромоздкие украшения, – чтобы металла было не так много по объему.
"Если у нас огромная золотая цепь, а рядом такая же серебряная – это перебор. А вот тоненькие цепочки будут смотреться вместе интересно и свежо", – отметила стилист.
Еще один вариант – развести разные цвета по зонам.
"Например, надеть серебряные сережки, сумку выбрать с золотой фурнитурой, а объединить это все с помощью колье из биметалла", – пояснила Шеди.
Также можно весь образ сделать разноплановым – носить и сережки сразу в золоте и серебре, и кольца, и браслеты. Тогда не будет перекоса в сторону какого-то одного металла, и выглядеть это будет стильно, заключила эксперт.
Ранее стилист-имиджмейкер Екатерина Краснова рассказала, какие украшения помогут создать яркий образ летом 2024 года. Она отметила, что сейчас в тренде наивный стиль – как будто аксессуары сделаны для детей или даже их руками. Если использовать их в строгом образе, можно добиться интересного контраста.