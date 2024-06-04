Стилист Краснова назвала самые актуальные украшения лета 2024 года

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Украшения в виде бантов, а также модели в минималистичном или наивном стиле будут особенно актуальны летом 2024 года. Об этом Москве 24 рассказала стилист-имиджмейкер Екатерина Краснова.

По ее словам, в вопросах моды не стоит бояться экспериментировать. Лучше всего пробовать сочетать разные стили и подбирать украшения, которые отражают индивидуальность их обладателя.

"В этом летнем сезоне особое внимание рекомендую обратить на украшения в виде бантов, которые добавляют образу игривости и кокетства. Изящные бантики в ожерелье или сережках прекрасно дополнят женственный образ. А в брутальном варианте имиджа они создадут удачный контраст", – отметила эксперт.





Екатерина Краснова стилист-имиджмейкер В тренде и наивный стиль – украшения, которые выглядят так, будто сделаны для детей или даже их руками. Они точно подойдут смелым и дерзким, тем, кто любит играть на контрастах. Ведь с помощью такого украшения можно создать необычное сочетание. Например, если использовать его в строгом образе.

Актуальны сейчас и минималистичные украшения – лаконичные, без лишних деталей. Лучший вариант для тех, кто ценит сдержанную элегантность. При этом в моде также вычурные необычные украшения – в виде змей, жуков, абстракций, добавила стилист.

"Кроме этого в моде снова этнические мотивы. Украшения в стиле бохо или вестерн добавят образу нотку свободы и авантюризма. Ценителям же мистики и темной эстетики можно посоветовать обратить внимание на варианты в готическом стиле. Они подчеркнут их индивидуальность и бунтарский дух", – отметила Краснова.

С учетом того, что на пике популярности сейчас оверсайз, массивные серьги, кольца и браслеты тоже в тренде. С ними легко создать смелый и эффектный образ. Плюс вслед за модой на красный в одежде популярность приобрели и украшения того же цвета.





Екатерина Краснова стилист-имиджмейкер Что касается способа ношения украшений, в этом сезоне особую актуальность приобрела многослойность. Причем она прекрасно ладит с таким же подходом в одежде. Так что смело можно носить кольца на каждом пальце, каскады браслетов – чем больше, тем актуальней.

"Мне очень нравится, как смотрятся многослойные нити жемчуга – это так женственно и красиво. К тому же его актуально сочетать и с классикой, и с нежными романтичными образами. А еще в тренде украшения в виде длинной жемчужной нити, которую можно носить через плечо", – заключила Краснова.

Ранее эксперт по китайской астрологии Юдола Белимирова рассказала, как подобрать украшение по знаку китайского гороскопа. В частности, тем, кто родился в год Крысы, подойдет черный турмалин, аметист, малахит и алмаз. Если речь про год Свиньи – перламутр, лазурит, жемчуг и берилл.

