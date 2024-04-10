Эксперт Ракутина рассказала, какие бытовые привычки портят украшения

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Эксперт по ювелирной моде Елена Ракутина рассказала, что сохранить безупречный вид украшений можно путем их правильного хранения. Об этом сообщает Life.ru.

По словам специалиста, снимать украшения нужно при мытье посуды, использовании химических средств, активной уборке и уходовых процедурах. Химические вещества в составе некоторых средств могут привести к утрате блеска и появлению пятен, а активные действия – к царапинам и повреждениям на украшениях.

"После снятия ювелирного изделия его следует протереть специальной салфеткой для ухода за украшениями или салфеткой из микрофибры", – рекомендовала Ракутина.

Для придания блеска эксперт посоветовала обрабатывать украшения раз в месяц специальным средством для ухода. Поступать аналогичным образом следует с драгоценными или полудрагоценными камнями. С жемчугом нужно обращаться к специалисту.

Изделия из серебра и с позолотой Ракутина посоветовала хранить в сухом и темном месте, поскольку солнечные лучи и влага могут спровоцировать изменение цвета. Для недопущения заломов на браслетах их нужно хранить в расстегнутом виде в продолговатых отсеках шкатулок.

Ранее стилист Анна Скороходова рекомендовала женщинам старше 50 лет не носить инфантильные, массивные пластиковые украшения и бижутерию из дешевых материалов. По ее мнению, на взрослых женщинах они зачастую смотрятся нелепо и дешево.

