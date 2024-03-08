Московские предприятия увеличили выпуск ювелирных изделий более чем на 65 процентов

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По итогам 2023 года столичные фабрики и заводы, выпускающие ювелирные изделия и бижутерию, увеличили объемы производства на 65,2 процента в сравнении с 2022 годом. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефремов на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил Ефремов, столичные производители ювелирных изделий и бижутерии активно наращивают производственные мощности. Росту способствуют финансовые и нефинансовые инструменты, а также ряд антикризисных мер, которые предлагает Правительство Москвы.

Также стало известно, что в 2023 году столичные производители ювелирных изделий и бижутерии отгрузили товаров более чем на 45 миллиардов рублей. За этот же период они поставили заказчикам на 104,3 процента больше ювелирных изделий из золота и серебра, а также на 104,1 процента больше бижутерии, чем за аналогичный период 2022.

Сергей Собянин в рамках встречи с Владимиром Путиным отмечал, что в столице наблюдается рекордный рост производства в ключевых отраслях. По словам градоначальника, об этом свидетельствуют экономические показатели, которых удалось достичь по итогам прошлого года.