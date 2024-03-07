Москвичам рассказали, как в столице развивается машиностроение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные производители оборудования при поддержке города продолжают наращивать объемы производства, увеличивать ассортимент выпускаемой продукции и разрабатывать инновационные решения для различных отраслей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Более 260 производителей обеспечивают рынок турбинами, машинами общего назначения, литейным, лифтовым оборудованием, насосами, иными изделиями, уточнил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. В 2023 году они на четверть увеличили объемы выпуска продукции по сравнению с 2022 годом, добавил он.

По его информации, рост обусловлен расширением ассортимента и повышенным спросом. Так, столичный производитель грузоподъемного оборудования начал выпускать современные автоматизированные системы хранения металла, которые позволяют экономить время загрузки, трудовые ресурсы и площадь производственного помещения благодаря небольшим габаритам.

В материале отметили, что на предприятии Panda Lift был разработан автоматизированный склад, в нем на палетах хранится листовой металл разных номенклатур. В ближайшее время компания планирует масштабировать систему для работы с длинномерами, листовым материалом и грузами иного типа. Первые автоматизированные склады уже задействованы на отечественных производствах в рамках заключенных контрактов.

Руководитель предприятия Антон Прудников рассказал, что благоприятные условия для развития производства в столице повлияли на создание новых рабочих мест. Это, в свою очередь, привело к росту штата компании более чем на 60% за последние два года.

В сообщении уточнили, что московская компания "Основа", занимающаяся производством оборудования и линий для приготовления густой, жидкой и вязкой продукции пищевого, косметического, медицинского, технического назначения, за прошлый год нарастила объемы выпуска товаров на 118%. В 2023 году предприятие выпустило примерно 250 единиц оборудования.

Сергей Собянин в рамках встречи с Владимиром Путиным отмечал, что в столице наблюдается рекордный рост производства в ключевых отраслях. По словам градоначальника, об этом свидетельствуют экономические показатели, которых удалось достичь по итогам прошлого года.

Между тем заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов говорил, что экономика столицы на начало 2024 года чувствует себя уверенно и стабильно. Он подчеркнул, что Москва успешно преодолевает сложнейшие вызовы и при этом не меняет свои темпы и вектор развития.

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