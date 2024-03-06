Столичная компания увеличила производство заливочных машин в 2023 году почти на 40%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичная компания "Полимер-Комплекс", выпускающая заливочные машины, за прошлый год нарастила объемы производства на 36 процентов в сравнении с прошлым годом, разработав 50 единиц продукции. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, этого удалось достигнуть благодаря поддержке города. Например, правительство Москвы предлагает более 20 финансовых и нефинансовых инструментов, а также ряд антикризисных мер. В прошлом году московские власти предоставили "Полимер-Комплексу" в аренду на пять лет земельный участок площадью 0,61 гектара на юго-востоке столицы для того, чтобы компания смогла реализовать масштабный инвестпроект, на котором будет организовано более 90 рабочих мест.

В этом году, как утверждает замдиректора компании Валерий Тимохин, строительство на данном участке должно завершиться, что позволит еще больше нарастить объем производства и выпустить примерно 55 заливочных машин, а в следующем году – 150 единиц техники.

На сайте мэра Москвы рассказали, что "Полимер-Комплекс" с 1989 года производит заливочные машины высокого давления для того, чтобы осуществлять переработку пенополиуретана. Техника позволяет смешивать компоненты для выпуска труб, холодильников, автомобильных кресел и иной продукции. Это оборудование пользуется спросом как в России, так и в других странах СНГ, Ближнего Востока, Африки. В основном ее применяют для железнодорожных объектов, стадионов и аэропортов.

"В 2023 году свыше 800 промышленных предприятий получили помощь, благодаря которой смогли успешно реализовать свою продукцию не только на отечественном, но и на зарубежном рынке, расширить производственные линии и многое другое", – уточнил Овчинский.

Ранее заммэра Владимир Ефимов сообщил, что московские производители станков, машин и оборудования для обработки металлов в 2023 году нарастили объемы производства на 85,1% по сравнению с данными за 2022 год. Он отметил, что во многом такой рост стал возможен благодаря городской поддержке.



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