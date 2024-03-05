В Москве объем производства металлобрабатывающего оборудования вырос более чем на 85%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московские производители станков, машин и оборудования для обработки металлов в 2023 году нарастили объемы производства на 85,1% по сравнению с данными за 2022 год. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что во многом такой рост стал возможен благодаря городской поддержке. Для столичных предприятий доступно больше 20 инструментов для развития бизнеса в Москве, кроме того, создан ряд антикризисных мер, сказал Ефимов и добавил, что только в прошлом году свыше 800 компаний получили поддержку города.

Московский инструментальный завод в 2022 году решил заняться импортозамещением. Сейчас предприятие выпускает оборудование для машиностроительной отрасли, авиа- и двигателестроения, трубных заводов, компаний нефтегазового сектора.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский подчеркнул, что по результатам 2023 года предприятия, производящие металлообрабатывающее оборудование, отгрузили продукции больше чем на 23 миллиарда рублей, что на 78,2% больше, чем за 2022 год. Также московские фабрики и заводы поставили заказчикам на 195,4% больше металлорежущих станков, нарастили поставку металлообрабатывающих станков на 188,5% по сравнению с 2022-м.

Ранее Ефимов рассказал, что в прошлом году Москва стала лидером в СНГ по объему отгружаемой продукции в 2023 году. Столичные компании поставили товаров на 10,6 триллиона рублей, что позволило городу опередить целые страны, прокомментировал заммэра.

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