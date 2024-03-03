Собянин рассказал о повышении эффективности обрабатывающих предприятий Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Больше 170 обрабатывающих предприятий Москвы присоединились к нацпроекту "Производительность труда". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Как отметил Собянин, под руководством экспертов компании равномрено распределяют занятость своих сотрудников, совершенствуют логистику, корректируют размеры партий, сокращают уровень производственного брака и многое другое.



Так, по словам градоначальника, столичные участники проекта смогли увеличить объемы производства на 54%, на 36% сократить время рабочих процессов и снизить неиспользуемые запасы на 37%.



Национальный проект "Производительность труда" реализуется в Москве с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем смогут принять участие больше 400 предприятий.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столичные предприятия по производству компьютерной техники, оптики и электроники в 2023 году нарастили объемы выпуска продукции более чем на 25,2%.

Накануне президент России во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что России необходимо войти в список 25 государств – лидеров по количеству промышленных роботов к 2030 году.