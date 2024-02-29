РФ должна войти в список лидеров по числу промышленных роботов к 2030 году – Путин

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России необходимо войти в список 25 государств – лидеров по количеству промышленных роботов к 2030 году. Об этом заявил Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.

"Знаете, если иметь в виду то, что у нас есть сегодня, это будет хорошим результатом", – подчеркнул он.

По словам президента, роботизация и автоматизация промышленных мощностей способны поспособствовать росту производительности труда с условием присутствующих демографических вызовов.

"С учетом демографических вызовов, с которыми мы столкнулись, высокой потребности, а если говорить прямо, дефицита кадров, для нас критически важно кардинально повысить производительность труда", – добавил глава РФ.

Вместе с тем Путин поручил вместо временного моратория на проверки бизнеса полностью перейти на риск-ориентированный подход. Кроме того, президент РФ поручил правительству проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации.

Российский лидер начал оглашение послания, мероприятие проходит в Гостином Дворе в Москве. Оно транслируется в кинотеатрах 20 городов России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что Путин лично работал над текстом послания. При подготовке к нему президент совершал в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера.

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