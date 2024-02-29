29 февраля, 13:47Технологии
РФ должна войти в список лидеров по числу промышленных роботов к 2030 году – Путин
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
России необходимо войти в список 25 государств – лидеров по количеству промышленных роботов к 2030 году. Об этом заявил Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.
"Знаете, если иметь в виду то, что у нас есть сегодня, это будет хорошим результатом", – подчеркнул он.
По словам президента, роботизация и автоматизация промышленных мощностей способны поспособствовать росту производительности труда с условием присутствующих демографических вызовов.
"С учетом демографических вызовов, с которыми мы столкнулись, высокой потребности, а если говорить прямо, дефицита кадров, для нас критически важно кардинально повысить производительность труда", – добавил глава РФ.
Вместе с тем Путин поручил вместо временного моратория на проверки бизнеса полностью перейти на риск-ориентированный подход. Кроме того, президент РФ поручил правительству проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации.
Российский лидер начал оглашение послания, мероприятие проходит в Гостином Дворе в Москве. Оно транслируется в кинотеатрах 20 городов России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что Путин лично работал над текстом послания. При подготовке к нему президент совершал в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера.
Новости часа: Собянин сообщил о росте числа промышленных предприятий в Москве
Читайте также
- РФ направит 120 млрд рублей на субсидии компаниям за НИОКР и промипотеку – Путин
- Путин заявил о необходимости нарастить в РФ выпуск потребительских товаров и лекарств