Путин предложил перейти на риск-ориентированный подход проверок бизнеса

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Владимир Путин поручил с 1 января 2025 года вместо временного моратория на проверки бизнеса полностью перейти на риск-ориентированный подход, закрепив последний на законодательном уровне. Об этом он сообщил во время своего послания к Федеральному собранию.

Более того, по его словам, в случае присутствия рисков необходимо принимать профилактические меры и снижать таким образом количество проверок.

"Временный мораторий полностью себя оправдал. Компаниям, которые гарантируют высокое качество товаров и услуг, несут ответственность перед потребителями, действительно можно и нужно доверять", – уточнил Путин.

Кроме того, президент РФ поручил правительству проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации.

Также глава государства потребовал с 2025 года предусмотреть постепенное увеличение платежей для компаний, которые переходят с упрощенной на общую систему налогообложения. Путин предупредил, что не должно возникать ситуаций, когда организациям невыгодно набирать обороты, поскольку налоговые платежи при смене систем налогообложения будут резко расти.

"Получается, что государство подталкивает бизнес к тороплению другим способом так называемой оптимизации фискальной нагрузки. Поручаю правительству уже со следующего года предусмотреть механизм не резкого, а именно плавного увеличения налоговой нагрузки для граждан", – заключил он.

Ранее кабмин РФ решил продлить действие моратория на проведение проверок бизнеса на 2024 год. Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что мораторий уже себя хорошо зарекомендовал, так как благодаря нему количество проверок бизнеса снизилось в пять раз в сравнении с показателем 2019 года. Предприниматели смогли направить ресурсы на выполнение текущих задач, расширение проектов и выходы на новые рынки.



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