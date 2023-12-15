Правительство РФ продлило мораторий на проверки бизнеса на 2024 год

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Правительство России решило продлить действие моратория на проведение проверок бизнеса на 2024 год. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

"Мы продлеваем на следующий год мораторий на проведение проверок... Мораторий уже себя хорошо зарекомендовал", – цитирует премьер-министра РИА Новости.

Глава правительства пояснил, что благодаря мораторию количество проверок бизнеса снизилось в пять раз в сравнении с показателем 2019 года. Предприниматели смогли направить ресурсы на выполнение текущих задач, расширение проектов и выходы на новые рынки.

Ранее продлить действие моратория поручил Владимир Путин. Подобное распоряжение он отдал в ходе совещания с правительством в ноябре.

Позже Мишустин поручил Минэкономразвития внести в правительство проект постановления о продлении моратория на 2024 год. На исполнение распоряжение отводилось десять дней.



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