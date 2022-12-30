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Мораторий на проверки бизнеса в России продлен на 2023 год, сообщается на официальном портале правительства РФ.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление.

На портале отметили, что контрольные органы будут проверять объекты чрезвычайно высокого и высокого уровня риска, основываясь на специальные индикаторы.



"Во избежание рисков нарушения обязательных требований контрольные органы в следующем году будут разрабатывать соответствующие индикаторы и делать их публичными", – прокомментировал вице-премьер правительства Дмитрий Григоренко.

По его словам, новое постановление направлено на осуществление нового этапа реформы контрольно-надзорной деятельности.

Ранее фракция ЛДПР выступила с предложением ввести пятилетний мораторий на все проверки для российского бизнеса. Парламентарий Владимир Кошелев считает, что в России необходимо создать все условия для деятельности в сфере промышленности для талантливых людей

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