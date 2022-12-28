В Госдуме предложили проверить сетевые магазины в преддверии Нового года

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В Госдуме заявили о необходимости проверить сетевые магазины в преддверии Нового года. Как отметил депутат Виталий Милонов, выступивший с данной инициативой, россияне стали все чаще жаловаться на необоснованное подорожание продуктов. Об этом пишет RT.

Парламентарий уже направил соответствующее обращение в ФАС России.

Милонов обратил внимание на то, что россияне стараются купить все необходимое в одном месте, именно поэтому граждане выбирают крупные сетевые магазины.

Депутат рассказал, что ему уже не раз жаловались на рост цен в супермаркетах накануне праздников.

Кроме того, покупатели также заметили, что в некоторых магазинах больше не указывается цена за килограмм, что свидетельствует о попытках сетевиков замаскировать реальную цену. По словам Милонова, теперь на ценниках пишут стоимость за 100 или 10 грамм.

"Исходя из обозначенных фактов, прошу вас рассмотреть возможность организации проверки крупных сетевых магазинов в РФ на предмет необоснованного повышения цен, сговора и использования недобросовестных приемов ведения бизнеса", – отмечается в его письме.

Ранее россиян предупредили о подорожании продуктов для новогоднего стола. В среднем их стоимость выросла на 14%.

По словам доцента базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светланы Казанцевой, если семья состоит из четырех человек, в этом году они могут потратить на новогодний стол около 12 тысяч рублей. Как отметила специалист, если сравнивать с прошлым годом, сильнее всего подорожали рыба и мясо.

Казанцева также обратила внимание на то, что россияне могут значительно сэкономить, если откажутся от дорогих соков и шампанского.

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