Минимальная розничная цена игристого вина в РФ увеличится до 239 рублей в 2023 году

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Минимальная розничная цена на игристое вино в России с 1 января 2023 года увеличится с 169 до 239 рублей за 0,75 литра. Такие данные следуют их приказа Минфина.

Минимальная оптовая цена увеличится с 137 до 199 рублей. Отпускная цена вырастет до 166 рублей, сейчас она составляет 118 рублей.

Минимальные цены на алкоголь устанавливает Минфин с 2009 года для борьбы с теневым производством.

Ранее стало известно, что в 2022 году стоимость шампанского в России выросла в среднем на 12%. Средняя стоимость бутылки шампанского на сегодняшний день составляет порядка 300 рублей.

По словам экспертов, цены на игристое вино вряд ли увеличатся перед Новым годом.

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