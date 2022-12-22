В ЛДПР призвали отменить проверки российского бизнеса на пять лет

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Фракция ЛДПР выступила с предложением ввести пятилетний мораторий на все проверки для российского бизнеса, сообщил парламентарий Владимир Кошелев.

По мнению депутата, на территории России необходимо создать все условия для деятельности в сфере промышленности для талантливых людей. Комфорт необходим в первую очередь тем, кто может создавать собственные производства и выпускать отечественный товар. Их следует избавить от любых проверок, считает Кошелев.

Инициатива поспособствует расширению экономической составляющей государства, утверждает парламентарий.

"К предпринимателям нескончаемой чередой идут проверки, и отношение у каждого проверяющего к ним как к жуликам. Сколько предприятий из-за такого подхода разрушено, закрыто, сколько людей лишилось работы, а государство – налогов. Поэтому нам надо ввести пятилетний мораторий на все проверки реального сектора экономики", – цитирует Кошелева ТАСС.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в столичных технопарках начали создавать замену импортным технологиям. По ее мнению, город делает все, чтобы создать условия для инновационного бизнеса и наукоемких производств.

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