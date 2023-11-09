Кабмин РФ одобрил проект, исключающий дублирование полномочий по проверкам бизнеса

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российское правительство одобрило законопроект, согласно которому будет исключено дублирование полномочий правоохранительных и контрольно-надзорных органов в отношении бизнеса. Об этом сообщает телеграм-канал кабмина РФ.

Там указано, что за счет этого бизнес избавят от параллельных проверок. Проводить контрольные мероприятия будут только профильные ведомства.

Так, на первом этапе решили исключить из КоАП РФ 46 связанных с дублирующими полномочиями составов. Всего во время разработки законопроекта нашли 197 таких составов.

Вице-премьер – глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко добавил, что за счет применения рискориентированного подхода проверки проводятся только в случаях, когда есть риск нарушения законодательства. Чтобы эта система работала, контроль в отношении бизнесменов должны осуществлять только профильные ведомства, сказал он.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил МВД не злоупотреблять проверками бизнеса. По его словам, важно, чтобы от проверок не страдал бизнес.

"Что касается бизнеса, дайте им спокойно работать", – добавил спикер Володин.

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