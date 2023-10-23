Володин попросил МВД не злоупотреблять проверками бизнеса

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Сотрудники МВД не должны злоупотреблять проверками бизнеса, напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он заявил в рамках парламентских слушаний, посвященных развитию малого и среднего предпринимательства в России.

"Здесь нужно сказать спасибо нашей Генпрокуратуре – они здесь позицию заняли. Мы поддерживаем их, потому что на самом деле видишь, что, с одной стороны, проверки, которые раньше как-то стимулировались, сейчас прекратились и ушли больше в систему МВД", – отметил он.

Ожидается, что специалисты министерства внутренних дел начнут тоже работать эффективно по данному направлению, добавил Володин. Однако, по его мнению, важно, чтобы от этого не страдал бизнес.

"Что касается бизнеса, дайте им спокойно работать", – резюмировал спикер Госдумы.

Ранее СМИ писали, что власти РФ обсуждают возвращение проверок бизнеса в случае поступления на него массовых жалоб покупателей. Данный вопрос Роспотребнадзор предлагает проработать Минэкономразвития – ведомство отвечает за реформу надзорной деятельности.

После введения в 2022 году моратория на проверки бизнеса их стало возможно проводить либо по индикаторам риска, либо при угрозе причинения вреда жизни или здоровью потребителей. До недавнего времени Роспотребнадзор был ограничен только одним индикатором риска – связанным с обнаружением признака контрафакта, сейчас были добавлены основания, связанные с маркировкой товаров. Однако идентификацией товаров охвачены не все виды продукции.



Суд запретил интернет-магазинам РФ менять цены товаров со ссылкой на сбой сайта