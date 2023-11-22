Путин поручил продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год

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Владимир Путин поручил продлить действующий сейчас мораторий на проверки предприятий и предпринимателей на 2024 год. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что об этом он сообщил на совещании с кабмином, выслушав доклад главы аппарата правительства – вице-премьера Дмитрия Григоренко о реформе контрольно-надзорной деятельности и пояснения премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

В декабре прошлого года мораторий на проверки бизнеса в России был продлен на 2023 год. Отмечалось, что контрольные органы будут проверять объекты чрезвычайно высокого и высокого уровня риска, основываясь на специальных индикаторах.

В октябре текущего горда СМИ писали, что власти РФ обсуждают возвращение проверок бизнеса в случае поступления на него массовых жалоб покупателей. Однако позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что сотрудники МВД не должны злоупотреблять проверками бизнеса.

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