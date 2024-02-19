Работодатели РФ стали искать сотрудников с помощью "тихого найма"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российские работодатели из промышленной, финансовой и строительной отраслей стали чаще искать сотрудников при помощи "тихого найма" для компенсации нехватки персонала. Об этом пишет "Коммерсант".

Под этим термином понимается замещение пустующих должностей сотрудниками, которые уже работают в этой же фирме, при помощи повышения их квалификации. Согласно данным издания, такую стратегию используют 46% опрошенных компаний. Чаще всего это крупные организации со штатом от 1 000 человек.



Эксперты подчеркивают, что доля закрытых таким образом вакансий может достигать 50–60%, а в текущем году будет только расти. Также о популярности "тихого найма" говорят специалисты из области фармкомпаний.



63% фирм заявили, что причиной "тихого найма" стали сложности на рынке труда, еще 36% подчеркнули, что главная цель – в экономии времени на подбор, а еще 29% признались в нехватке денег на поиск новых работников. В редких случаях, у 4% опрошенных, это связано с политикой компании и конфиденциальностью.

По данным экспертов, еще одной причиной стали контрофферы – когда работодатель дает встречное предложение в ответ на намерения работника уйти из компании.

"У многих возникает понимание, что лучше создавать "закрытые" структуры, где работника можно бесконечно "переставлять" с одного рабочего места на другое, чем отпускать его, теряя вложенные в обучение и поддержание лояльности средства, и начинать все сначала с новым соискателем", – говорит эксперт Владислав Быханов.

Одним из основных минусов такой стратегии в фирмах назвали недостаток знаний у работников и их выгорание, а также размывание рабочих ролей (по 54%), отсутствие притока новых идей (28%), неготовность сотрудников к новым обязанностям (12%) и ухудшение взаимоотношений в коллективе (8%).



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