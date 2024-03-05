Москва стала лидером в СНГ по объему отгруженной продукции в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В 2023 году Москва заняла лидирующее место в списке стран СНГ по объему отгруженной продукции. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, столичная промышленность является быстроразвиваемой отраслью экономики, которая работает на укрепление технологического суверенитета страны. Наращивать объемы производства предпринимателям позволяет всесторонняя поддержка города.

"В 2023 году столичные производители поставили продукции на 10,6 триллиона рублей. Это позволило Москве опередить целые страны и стать лидером в СНГ по объему отгруженной продукции обрабатывающей промышленности", – цитируют Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Продукты на внутренний и внешний рынки поставляют 4,2 тысячи столичных предприятий. Они производят продукты питания, одежду и обувь, косметику, бытовую химию и другие товары. Число сотрудников на промпредприятиях составляет 725 человек, уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

Ранее стало известно, что московские производители продуктов питания в прошлом году увеличили объем выпуска на 38,6%. Рост показателей производства московских компаний связали с оказываемой городом поддержкой промышленности. Более того, 24 предприятия по производству хлебобулочных, кондитерских, мясных и молочных изделий имеют статус промкомплекса.



В Москве работают почти 4 тысячи промышленных предприятий