Столичный производитель увеличил выпуск украшений на 65% за прошлый год

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Столичная компания по разработке дизайнерских украшений увеличила выпуск продукции на 65% за прошлый год. Об этом сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики столицы со ссылкой на замруководителя ведомства Дарью Степанову.

"Московские компании выпускают актуальные товары, которые пользуются спросом у разных групп потребителей. Мы отмечаем повышенный интерес к локальным брендам. Это сказывается и на производительности предприятий", – объяснила она.

Выпуском дизайнерских украшений в виде ягод, цветов и листьев растений занимается компания "Клевер Jewelry". Форма для каждого украшения выбирается индивидуально с отдельного природного элемента.

"За 2023 год мы увеличили производство изделий и видим не только количественный рост, но и качественный. Для нас важно делать украшение не просто по 3D-модели, а на 100% копировать природный "дизайн", – рассказал управляющий директор компании Евгений Антонов.

Он добавил, что в прошлом году были сохранены оптовые продажи для партнеров, пересмотрена стратегия бизнеса и создан интернет-магазин.

Ранее сообщалось, что столичное предприятие косметики для волос и кожи, а также бытовой химии выпустило свыше 3 миллионов единиц продукции за 2023 год. Компания Baze Professional смогла увеличить объемы благодаря расширению своего ассортимента. В прошлом году она стала изготовлять гели и капсулы для стирки, кондиционеры для белья, таблетки для посудомоечных машин, средства для мытья посуды и другие товары.

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