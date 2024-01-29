Столичный производитель косметики выпустил более 3 млн единиц продукции в 2023 году

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичное предприятие косметики для волос и кожи, а также бытовой химии выпустило свыше 3 миллионов единиц продукции за 2023 год. Об этом рассказала замруководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Дарья Степанова.

"Ежегодно в столице открывается в среднем около 100 малых предприятий в различных отраслях промышленности. Например, косметическая компания запустила производство в Москве в 2022 году и начала с выпуска средств для волос, а затем разработала собственную линейку уходовой косметики", – подчеркнула она.

Компания Baze Professional смогла увеличить объемы благодаря расширению своего ассортимента. В прошлом году она стала изготовлять гели и капсулы для стирки, кондиционеры для белья, таблетки для посудомоечных машин, средства для мытья посуды и другие товары.

До этого московская компания "Олбо" разработала и внедрила новую технологию производства импортозамещающих материалов для гель-лаков. Производственная площадка предприятия была оснащена новым оборудованием – реакторами для создания компонентов, устойчивых к разным видам воздействий окружающей среды. В результате совместной работы ученых и технологов была разработана методика обработки цветных пигментных паст, которые нужны для изготовления косметики.

Ранее помощник российского президента по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что отечественным брендам стало проще конкурировать с зарубежными компаниями. По его мнению, некоторые иностранные бренды были устоявшимися и за счет привычки занимали первые позиции.

Москва стала лидером по трем отраслям промышленности в РФ