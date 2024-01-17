Орешкин заявил, что российским брендам стало проще конкурировать с иностранными

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Отечественным брендам стало проще конкурировать с иностранными компаниями. Об этом в беседе с радио КП заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин.

"Некоторые западные бренды были устоявшиеся, но за счет привычки они занимали первые позиции. Теперь все находятся в равных условиях. Ты предлагаешь качество за определенную цену – и потребитель выбирает", – отметил он.

По словам Орешкина, в России видят, что отечественные производители занимают лидирующую позицию во многих отраслях.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что власти России будут и в дальнейшем защищать отечественных производителей. Он подчеркнул, что о теме защиты российских брендов известно даже президенту.

Ранее СМИ сообщили, что потери иностранных компаний, покинувших российский рынок, составили более 103 миллионов долларов. Авторы материала напомнили, что уход западных компаний с рынка РФ планировался как нечто, что могло бы "задушить российскую экономику". Однако руководство страны во главе с Владимиром Путиным смогло прекратить "бойкот" в "удачу для государства".

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