Песков заверил, что власти продолжат поддержку отечественных производителей

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Власти России будут и в дальнейшем защищать отечественных производителей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя просьбу руководства пивоваренной компании "Балтика" помочь защитить ее бренды в дружественных странах.

Он отказался говорить о самом обращении, подчеркивая, что в Кремле не комментируют служебную переписку. При этом он подчеркнул, что о теме защиты российских брендов известно даже президенту.

"Естественно, отечественных производителей защищали и будем защищать до конца", – сказал представитель Кремля.

Ранее СМИ писали, что первый президент российской пивоваренной компании "Балтика" Александр Дедегкаев попросил руководителя Администрации президента РФ Антона Вайно помочь защитить ее бренды в дружественных странах.

Российский Минфин ответил на обвинения главы компании Carlsberg в "краже" пивоваренной компании "Балтика". Согласно их данным, ООО "Пивоваренная компания "Балтика" не находится в собственности страны. Сейчас временным управляющим является Росимущество. Именно этот факт не влечет за собой изменения структуры собственности.

До этого гендиректор Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен сообщил, что предприятие не согласится на сделку, которая позволила бы узаконить передачу "Балтики" во временное управление Росимуществу. Он обвинил российские власти в краже бизнеса.

Позже стало известно, что Carlsberg предложил урегулировать конфликт в течение полугода. В противном случае предприятие грозится подать иск в Международный арбитражный суд. По некоторым данным из СМИ, за "Балтику" договаривались заплатить 71 миллиард рублей.

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