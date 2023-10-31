Carlsberg раскритиковал передачу "Балтики" в управление Росимущества

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Гендиректор Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен заявил, что компания не намерена идти на сделку, которая позволила бы узаконить передачу "Балтики" во временное управление Росимуществу, и обвинил российское правительство в краже бизнеса. Об этом сообщает Reuters.

"Нельзя не признать тот факт, что они украли наш бизнес в России, и мы не собираемся помогать им придать этому узаконенный вид", – сказал гендиректор организации.

Он также обратил внимание, что "Балтика" не сможет продавать продукцию под брендами Carlsberg после истечения срока действия лицензионных соглашений в апреле 2024 года.

В отчете компании отмечается, что Carlsberg продолжит принимать меры для защиты бизнеса, сотрудников и операций. Связанные с "Балтикой" инвестиции были переклассифицированы в дебиторскую задолженность, которая, в свою очередь, в размере одного миллиарда долларов была списана.

В июле 2023 года Владимир Путин подписал указ о переходе долей Danone и пивоваренной компании "Балтика", принадлежащих иностранным компаниям, во временное управление России. Однако позже Carlsberg заявила, что не получала уведомления о переходе от властей РФ.

