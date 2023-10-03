Carlsberg Group заявила о расторжении лицензионных соглашений с "Балтикой"

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group заявила, что расторгает лицензионные соглашения, по которым "Балтика" могла производить и продавать пиво принадлежащих группе брендов. Об этом сказано в заявлении компании, размещенном на сайте.

Таким образом Carlsberg Group отреагировала на указ президента РФ от 16 июля 2023 года о временной передаче управления "Балтики" российским властям.

Как сказано в заявлении компании, до 1 апреля следующего года "Балтика" может использовать уже имеющиеся запасы и материалы.

"Теперь мы пришли к выводу, что в настоящее время мы не видим пути к переговорному решению о выходе из России. Мы отказываемся быть принужденными к сделке на неприемлемых условиях, оправдывая незаконный захват нашего бизнеса в России", – сказано в сообщении.

Кроме того, в Carlsberg Group отметили, что предпринимают все возможное, чтобы защитить сотрудников своей компании, ее активы и операции.

"Пока неясно, какими формально будут следующие шаги в отношении "Балтики". Как Carlsberg Group, мы сохраняем право собственности на акции компании, пока временное управление переходит к российскому государству. Что решит сделать российское государство в этих обстоятельствах, неясно", – добавляется в заявлении компании.

Ранее Владимир Путин подписал указ о переходе долей Danone и пивоваренной компании "Балтика" во временное управление РФ. В список внесли 98,56% в капитале ООО "Пивоваренная компания "Балтика", которой владеет Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35%, принадлежащие ООО "Хоппи юнион", а также 0,09% – Carlsberg Deutschland GmbH.

После этого в Carlsberg Group сообщили, что не получали уведомления о передаче акций "Балтики" во временное управление РФ. В документе также отмечается, что компания осуществляла действия в соответствии с законодательством России.

До этого хирург Александр Умнов предупредил, что употребление виски в больших количествах чревато различными серьезными заболеваниями. По его словам, у мужчин на фоне злоупотребления этим спиртным напитком может развиться бесплодие. Кроме того, как отметил врач, алкоголь провоцирует развитие панкреатита, цирроза печени, язвы желудка, алкогольной кардиомиопатии, болезни почек и других болезней.

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