В Carlsberg заявили об отсутствии уведомления о передаче акций "Балтики" РФ

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Carlsberg Group не получала уведомления о передаче акций "Балтики" во временное управление РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

"Carlsberg Group не получала официальной информации от российских властей относительно указа президента и его последствий для ОАО "Пивоваренная компания "Балтика", – говорится в сообщении.

В документе также отмечается, что компания осуществляла действия в соответствии с законодательством России. Carlsberg Group намерена оценить юридические и операционные последствия перехода.

Ранее Владимир Путин подписал указ о переходе долей Danone и пивоваренной компании "Балтика" во временное управление РФ. В список внесли 98,56% в капитале ООО "Пивоваренная компания "Балтика", которой владеет Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35%, принадлежащие ООО "Хоппи юнион", а также 0,09% – Carlsberg Deutschland GmbH.



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