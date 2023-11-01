Минфин отверг обвинения главы Carlsberg в краже бизнеса в России

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Министерство финансов РФ ответило на обвинения главы компании Carlsberg в якобы "краже" пивоваренной компании "Балтика". Об этом ведомство написало в телеграм-канале.

Ранее гендиректор Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен заявил, что компания не намерена идти на сделку, которая позволила бы узаконить передачу "Балтики" во временное управление Росимуществу, и обвинил российское правительство в краже бизнеса.

"ООО "Пивоваренная компания "Балтика" не находится в собственности государства. Временным управляющим назначено Росимущество, которое осуществляет полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имущества", – заявили в Минфине.

В ведомстве подчеркнули, что введение временного управления не влечет за собой изменения структуры собственности. Там напомнили, что специальный указ президента России был введен для временного управления имуществом государств, незаконно лишивших или ограничивших права собственности российских физических и юридических лиц.

В июле 2023 года Владимир Путин подписал указ о переходе долей Danone и пивоваренной компании "Балтика", принадлежащих иностранным компаниям, во временное управление России. Однако позже Carlsberg заявила, что не получала уведомления о переходе от властей РФ.

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