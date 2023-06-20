Объем поддержанного Москвой экспорта с начала 2023 года превысил 3,6 млрд рублей

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С начала текущего года столичные компании при поддержке города поставили за рубеж товаров на сумму 3,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя градоначальника Наталью Сергунину.

"Лидерами по импорту среди стран дальнего зарубежья стали Китай, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Бразилия, Саудовская Аравия, Турция и Иран", – отметила вице-мэр.

Она также рассказала, что в этом году компании из Москвы впервые заключили сделки с партнерами из Катара, Йемена и Алжира. По ее словам, среди наиболее популярных за рубежом отечественных товаров – продукты питания, косметика, бытовая химия, фармацевтическая продукция, одежда, стройматериалы, а также информационные технологии, мультфильмы кино и другое.

Выходить на новые рынки предприятиям города помогает Московский экспортный центр. Он занимается развитием сотрудничества с дружественными РФ государствами. Благодаря его работе компании за последний год смогли укрепить партнерство с партнерами из 26 стран.

Для налаживания сотрудничества с зарубежными компаниями Москва проводит целый комплекс различных мероприятий, в том числе устраивает выездные и цифровые бизнес-миссии, приглашает на деловые мероприятия иностранных специалистов. Так, до конца года в столице пройдет семь бизнес-мероприятий. Кроме того, планируется заняться развитием туристических продуктов для иностранных гостей.

Ранее сообщалось, что в 2022 году товарооборот Москвы и Китая вырос на 16,4% и составил 75 миллиардов долларов. Причем 41 миллиард долларов от этой суммы пришелся на экспорт российской столицы в КНР.

