Производство косметических и парфюмерных средств в Москве увеличилось на 41,3% – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские предприятия смогли выпустить на 41,3% больше косметической и парфюмерной продукции в первом квартале 2023 года, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал Сергей Собянин на портале мэра и правительства столицы.

"Сегодня в столице работает свыше 30 косметических фабрик. В их числе молодые и известные на всю страну бренды. Они быстро адаптировались к новым условиям, в том числе к уходу с российского рынка части зарубежных производителей", – подчеркнул градоначальник.

По словам мэра, предприятия оснастили передовым оборудованием, современными линиями по изготовлению, фасовке и упаковке продукции. Также в первом квартале этого года специалисты произвели свыше 40 миллионов упаковок средств для ухода за кожей, что оказалось на 38,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В данную категорию вошли лосьоны, сыворотки и кремы.

Объем выпуска профилактических средств для полости рта возрос на 76,7% и показал значения в 6,6 миллиона. Кроме того, производство твердого мыла увеличилось на 20,1% и составило 611 тысяч тонн.

Собянин уточнил, что на сегодняшний день в городе работает более 30 косметических фабрик, на которых заняты свыше 4 тысяч сотрудников.

Он добавил, что для увеличения объемов выпускаемой продукции на экспорт столица выделила производителю льготный заем, который составил 200 миллионов рублей. Другое предприятие получило одобрение на льготный инвестиционный кредит для модернизации производства.

Помимо этого, для предприятий промышленного комплекса снизили региональную часть налога на прибыль до 13,5%.

Ранее сообщалось, что столичное предприятие начало выпускать новые виды солнцезащитной косметики. Также говорилось, что инвесторы продолжают использовать крупные рынки сбыта, чтобы развивать инфраструктуру Москвы. Город предоставляет более 20 инструментов поддержки, благодаря которым предприятия модернизируют.

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