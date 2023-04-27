Производство косметики в столице выросло на 38,6% за первые два месяца этого года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В период с января по февраль 2023 года столичные предприятия увеличили выпуск косметических изделий почти на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Сегодня в Москве работает свыше 30 косметических фабрик, где трудоустроено более четырех тысяч человек. За первые два месяца 2023 года компании выпустили на 38,6% больше мыла, моющих, парфюмерных и косметических средств, чем за тот же период прошлого года. Московские предприятия ежегодно расширяют ассортимент и производственные мощности", – рассказал он.

Ефимов добавил, что московские компании замещают продукцию брендов, покинувших российский рынок, что в том числе способствует росту объемов производства.

Косметические предприятия могут рассчитывать на системную поддержку, в которой доступно более 20 мер, а также на антикризисные инструменты. Помимо этого, размещение производств на территории столицы позволяет инвесторам получить доступ к крупным рынкам сбыта и развитой инфраструктуре.

"Предприятия косметической отрасли регулярно получают поддержку города. Так, недавно столичному производителю предоставили льготный заем в 200 миллионов рублей на развитие экспортной деятельности. Другому косметическому предприятию был одобрен льготный инвестиционный кредит для модернизации производства", – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По словам Овчинского, некоторые компании смогли получить налоговые льготы за счет своего статуса промышленного комплекса или будучи резидентами особой экономической зоны "Технополис Москва".

Ранее Ефимов сообщал о льготах, которые доступны производителям лекарств, находящихся в статусе промышленного комплекса. Благодаря льготе по аренде земли и налоговым преференциям фармацевтические предприятия могут каждый год экономить около 40 миллионов рублей.

Пониженная арендная ставка также действует для компаний со статусом технопарков или промышленных комплексов.

