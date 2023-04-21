Собянин: за 10 лет производство продуктов питания в Москве увеличилось почти втрое

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичная обрабатывающая промышленность за 10 лет смогла увеличить объем производства на 78%.Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Он отметил, что выпуск продуктов питания вырос почти в три раза, производство электрооборудования возросло примерно в восемь раз, машиностроение – на 71%, производство лекарственных средств – на 60%.

"Это результат улучшения инвестиционного климата в столице и системной поддержки предприятий", – пояснил градоначальник.

В период пандемии Москва смогла оказать помощь работникам промышленности для более быстрой адаптации к работе в новых реалиях. Сотрудники обрабатывающей промышленности смогли убедиться в важности развития собственных технологий и сотрудничества с поставщиками из РФ.

Собянин подчеркнул, что уход зарубежных компаний с российского рынка освободил часть рыночных ниш, что позволило предприятиям расширить выпуск множества товаров, в том числе и высокотехнологичных.



"Сейчас в Москве свыше 3,5 тысячи промышленных площадок, где работают больше 700 тысяч человек. Рост обрабатывающих отраслей продолжается", – отметил мэр.

Для инвесторов были созданы удобные платформы с информацией о мерах поддержки. Помимо этого, Москва предлагает различные форматы для государственно-частного партнерства, в том числе и заключение офсетных контрактов, резюмировал Собянин.

Ранее мэр сообщал, что в Москве создается первый в России реестр стартапов и технологических компаний. Работа реестра будет направлена на оказание адресной и эффективной помощи предприятиям высокотехнологичного сектора. Подать заявку на включение в реестр стартапы и компании смогут самостоятельно.



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