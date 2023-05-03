Московский производитель представил новые виды солнцезащитной косметики

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичное предприятие начало выпускать новые виды солнцезащитной косметики. Об этом рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что инвесторы продолжают использовать крупные рынки сбыта, чтобы развивать инфраструктуру Москвы. Город предоставляет более 20 инструментов поддержки, благодаря которым предприятия модернизируют.

"Например, столичная компания "Гельтек" разработала и начала производить новые виды косметических средств. В планах предприятия к началу летнего сезона выпустить около 30 тысяч упаковок кремов, гелей, увлажняющих и других солнцезащитных средств", – приводятся слова Овчинского на портале мэра и правительства Москвы.

Так, компания порядка 30 лет занимается производством медицинских контактных сред для ультразвуковой и функциональной диагностики, офтальмологии, средств для ухода за веками и профессиональной косметики. На данный момент "Гельтек" занимает лидирующие позиции в этой сфере.

В этом сезоне появилась новинка – солнцезащитный гель для мужчин. Средство защищает кожу от ультрафиолета и за счет водостойкой текстуры позволяет заниматься любыми видами спорта на улице. Также компания представила тоник из линейки натуральной косметики, который уменьшает чувствительность кожи, снижает зуд и покраснение.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что с января по февраль этого года столичные компании увеличили выпуск косметических изделий почти на 40% по сравнению с тем же периодом 2022-го. По его словам, сейчас в городе работает более 30 косметических фабрик, где свою деятельность осуществляют свыше четырех тысяч человек.

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