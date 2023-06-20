Импорт РФ почти восстановился до докризисного уровня – врио главы ФТС

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Российский импорт практически восстановился до докризисного уровня как в стоимостном, так и в физическом выражении. Об этом в интервью РИА Новости сообщил врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов.

Что касается экспорта, то, по словам Давыдова, в физическом отношении он почти не снизился, лишь на 2%. Падение экспорта в прошлом году в стоимостном выражении связано с тем, что тогда нефть и газ были намного дороже, чем на сегодняшний день.

В целом структура российского экспорта за 2023 год особенно не изменилась, добавил врио главы ФТС. Давыдов отметил, что российские компании в 2022 году крайне быстро приспособились к экономической войне, и на сегодня идет процесс глобальной перенастройки всей внешней торговли на юг и восток.

Ранее Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, заявил, что Россию вполне устраивают нынешние рыночные цены на нефть. Комментируя введенный потолок цен на нефть, президент назвал любого рода нерыночные ограничения в мировой торговле "вредными".

До этого министр финансов Армении Ваге Ованнисян сообщил, что республика экспортировала в Россию в 2022 году на 187% больше, чем годом ранее.