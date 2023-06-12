Экспорт из Армении в Россию вырос на 187% в 2022 году

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Армения экспортировала в Россию в 2022 году на 187% больше, чем в годом ранее. Об этом сообщил министр финансов республики Ваге Ованнисян.

"В сравнении с 2021 годом в 2022 году рост экспорта в РФ составил 187%", – цитирует его РИА Новости.

При этом, как отметил Ованнисян, прирост на 53% произошел в области реэкспорта. Доля экспорта армянской продукции в Россию выросла в 2022 году 47%.

Ранее стало известно, что коньячный завод в Ереване, который принадлежит французской компании Pernod Ricard, может прекратить поставлять продукцию в РФ. При этом СМИ, ссылаясь на источники, позже сообщили, что информации о прекращении поставок от армянских партнеров не поступало.



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