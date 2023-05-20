ВВП на душу населения в России по итогам 2022 года приблизился к рекорду

Фото: depositphotos/valphoto

ВВП на душу населения в России по итогам 2022 года превысил 15,44 тысячи долларов, приблизившись к рекордным уровням 2013 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Международного валютного фонда.

За год этот показатель увеличился на 22,3%, или 2,82 тысячи долларов. В 2013 году этот показатель составлял рекордные 15,93 тысячи долларов.

ВВП на душу населения исследовали в 100 странах, и в 74 из них он увеличивался. Сильнее всего он вырос в Гайане (89,1%), Армении (40,6%), Грузии (33,4%), Кувейте (32,7%) и на Сейшельских островах (31%).

В 25 странах, 19 из которых находятся в Европе, этот показатель снижался. Самое значимое падение произошло в Японии (-15,2%), Швеции (-8,6%) и Корее (-7,9%).

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2023 году может оказаться выше прогноза министерства экономического развития в 1,2%, если сохранятся тенденции первого квартала.

По данным Росстата, снижение экономики с января по март составило 1,9% в годовом выражении. Оценка Росстата при этом оказалась лучше оценок ЦБ и Минэкономразвития.