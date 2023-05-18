Рост ВВП России в 2023 году может превысить прогноз в 1,2% – Минэкономразвития

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Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2023 году может оказаться выше прогноза министерства экономического развития в 1,2%, если сохранятся тенденции первого квартала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.

По данным Росстата, снижение экономики с января по март составило 1,9% в годовом выражении. Оценка Росстата при этом оказалась лучше оценок ЦБ и Минэкономразвития.

15 мая Евросоюз улучшил свои ожидания относительно динамики ВВП России в 2023 году. Так, в ЕС по итогам текущего года прогнозируют падение российской экономики на 0,9%, а не 3,2%, как ожидалось ранее. А в 2024 году экономику РФ и вовсе ждет рост – до 1,3%. До этого считалось, что в следующем году ВВП России вырастет только на 0,9%.

До этого прогноз относительно ВВП РФ представил Международный валютный фонд. Из его анализа следует, что в 2023 году этот показатель вырастет на 0,7%, а в следующем году ускорит рост до 1,3%.