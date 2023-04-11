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Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2023 году до 0,7%. Вместе с тем, по прогнозу МВФ, в 2024 году рост российского ВВП ожидается до 1,3%, следует из размещенного на сайте организации доклада.

Прогнозируемый рост показателя был пересмотрен на 0,4 процентного пункта и снижен на 0,8 процентного пункта в 2024 году в сравнении с оценочными данными в январе.

В 2022 году, согласно оценке МВФ, ВВП России сократился в 2,1%. К подобному выводу ранее пришли в Росстате.

Ранее улучшенный прогноз по динамике ВВП России предоставил Всемирный банк (ВБ). Согласно ожиданиям ВБ, в 2023 году ВВП РФ сократится на 0,2% вместо ранее заявленных 3,3%. В 2024 году показатель вырастет на 1,2%, в 2025 году – на 0,8%.



Новости часа: ВВП России снизился на 2,1% по итогам 2022 года

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