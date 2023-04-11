Эксперт сообщил о нормальном режиме работы экономики РФ на фоне ослабления рубля

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Подъем курса доллара и евро не говорит об ослаблении рубля, а сигнализирует о нормальной работе российской экономики. Об этом сообщает Pravda.ru со ссылкой на доцента кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Максима Чиркова.

По словам экономиста, в 2022 году рубль рос, поскольку стране "было некуда тратить" валюту. В настоящее время рынки стабилизировались, а экономика пошла в рост.

"Сейчас валюту тратить есть куда, и в связи с этим произошло некоторое ослабление российского рубля против ведущих валют. А все остальные факторы, кроме вот этого, играют на самом деле, наоборот, на усиление рубля", – пояснил он.

Подорожание иностранной валюты на несколько рублей некритично, поскольку рубль – конвертируемая валюта, уверен Чирков.

"Центральный банк держал рубль в "зажатом коридоре". А сейчас у Центрального банка цель – это 4%. Кстати, очень низкая инфляция, целевой показатель", – сообщил экономист.

России не грозит девальвация, и россиянам не стоит опасаться подъема цен, сообщил Чирков.

Ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин объяснил, что падение курса рубля произошло из-за проседания выручки от экспорта в начале 2023 года. По его словам, в дальнейшем динамика может улучшиться и стать "более гладкой".



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