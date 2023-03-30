Глава МВФ заявила, что 2023 год будет тяжелым для мировой экономики

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Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что 2023 год будет сложным для мировой экономики, исходя из прогнозов фонда. Об этом она сообщила во время выступления на Боаосском Азиатском форуме в Китае, текст которого опубликован на сайте МВФ.

"Мировая экономика уже довольно долгое время находится в неспокойной обстановке, переживая потрясение за потрясением. Мы ожидаем, что 2023 год будет еще одним сложным годом", – заявила Георгиева.

Она добавила, что последствия конфликта на Украине, а также ужесточение монетарных политик в мире продолжают оказывать влияние на темпы глобального роста ВВП, который прогнозируется в этом году на уровне менее 3%.

В конце января МВФ улучшил прогноз развития российской экономики, спрогнозировав рост ВВП России на 0,3% в 2023 году и на 2,1% в следующем году.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в свою очередь, заявил, что падение российского ВВП по итогам прошлого года оказалось не таким сильным, как прогнозировали эксперты.

Путин заявил, что спад экономики РФ в 2022 году составил 2,5%

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