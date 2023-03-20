Экономист предрек низкий уровень инфляции в России

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Преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России, экономист Владислав Гинько в разговоре с радиостанцией "Комсомольская правда" рассказал о будущем уровне инфляции в России. Эксперт считает, что она в скором времени упадет.

"Годовая инфляция у нас 7,65 % на 13 марта, по данным Минэкономразвития. Мы все видели, что была высокая инфляция весной и первые летние месяцы прошлого года, поэтому по отношению к этим месяцам произойдет замедление годовых темпов, то есть она упадет меньше 4%", – полагает он.

По его словам, устойчивость можно будет наблюдать только в 2024 году. Гинько добавил, что в мире инфляция увеличивается, поэтому России следует принять это во внимание.

Ранее Владимир Путин объяснил, что спад российской экономики прошлым летом был связан с санкционными мерами против РФ. Однако, по словам главы государства, уже с июля 2022 года наблюдался рост.

Он считает, что положительная динамика сохранится и во втором квартале текущего года произойдет заметное увеличение ВВП. По мнению Путина, экономика успешно справилась со всеми вызовами и перешла к росту.

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